Confira 8 dicas práticas para sobreviver ao calor excessivo

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Temperaturas batem recorde e índices são alarmantes: todo cuidado é pouco



A cidade de São Paulo já registrou a maior temperatura do ano este mês, batendo 34,9 graus na estação Interlagos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no dia 17 de fevereiro, porém, tudo indica que os índices devem aumentar ainda mais. A estimativa é que a temperatura só diminua no início do Outono, ou seja, a partir do dia 20 de março. Até lá, as pessoas estão sofrendo com a sensação térmica, sendo que os riscos nesse cenário são inúmeros e incluem quadros de dores de cabeça, tontura, queda de pressão e até desmaios.

Segundo a Dra. Ana Luísa Vilela, médica nutróloga e especialista em emagrecimento e longevidade, é possível passar por esses períodos aplicando cuidados pontuais na rotina. “O principal é estar atento ao equilíbrio da alimentação e se hidratar de forma adequada. Ensino meus pacientes a carregarem garrafinhas de água porque assim não se esquecem de ingerir líquido. Aquelas versões com horários e medidas e aplicativos também são grandes aliados da saúde”, pontua.

Uma dúvida muito recorrente acontece em relação às comidas de rua. “Comer na rua pode ser um problema, pois os riscos de contaminação dos alimentos expostos diretamente ao calor são enormes. Ainda, é preciso estar atento ao risco de contaminação de garrafas e latas que, quando mau guardadas e não higienizadas, podem trazer doenças como por exemplo, a leptospirose.

“O ideal é tentar ingerir alimentos que deem saciedade em casa ou levar lanches rápidos, como as barrinhas, nuts ou até mesmo pipoca, para momentos em que a fome acontece. Se nada disso for possível, opte por estabelecimentos como lanchonetes e padarias que geralmente acondicionam alimentos de maneira correta”, informa a médica.

No verão devemos manter uma rotina alimentar, sem fazer alterações muito abruptas, já que as mudanças radicais dos hábitos alimentares podem causar desconforto intestinal. “Alguns alimentos podem nos auxiliar nesses dias também, como o gengibre, o boldo, as fibras integrais, as saladas e as frutas que ajudam a criar uma barreira gastro intestinal”.

Atenção especial para os alimentos crus

Outro alerta importante se refere aos alimentos crus. No verão é comum alimentos mau armazenados estragarem. As saladas cruas, como alfaces, tomates e palmitos devem ser bem higienizadas e a atenção deve ser redobrada ao ingerir essas opções. “Tenha cautela ao escolher bons restaurantes de comida japonesa. Esse tipo de refeição parece ser uma boa opção para dias de altas temperaturas, mas necessita de cuidados redobrados na manipulação e conservação dos ingredientes. Sabe a máxima de que o barato sai caro? Intoxicação alimentar por crustáceos e peixes é mais comum do que se imagina. Não se esqueça de usar o wasabi que ajuda na eliminação de bactérias, isso é essencial também”.

Vai ingerir bebida alcoólica? Atenção redobrada

Com feriado de carnaval batendo à porta, muita gente deve aumentar o consumo de bebidas alcóolicas. A quem defenda que uma gelada alivia a sensação de calor, porém Ana ressalta: “Devemos saber que tudo que é demais é prejudicial. Se eu pudesse orientar meus pacientes a não ingerir, seria o ideal, mas no caso de optar por beber, é preciso entender que pode haver risco de desidratação. O recomendado é que a cada um copo de bebida, se tome dois copos de água e sempre que puder, opte por ficar em locais mais frescos e arejados”.

Em caso de tontura, extremidades frias ou roxas ou visão turva, se afaste das multidões, molhe o corpo para estabilizar a temperatura corporal e respire. “Recomendo tomar ou comer algo que eleve a glicose. Caso o quadro evolua para vômito, é preciso ter cuidado para não bronco aspirar. Esteja sempre perto de amigos e saia sempre com pessoas de sua confiança. Digo isso porque sabemos que no carnaval, a maioria das pessoas acaba exagerando e prevenir é sempre o melhor remédio“, finaliza.