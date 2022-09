Frentes frias e aumento das chuvas: Confira a previsão do tempo para a primavera de 2022

Estação deverá ser marcada por frentes frias nas regiões Sul e Sudeste e por corredores de umidade até o Norte, que poderão gerar grandes períodos de precipitações frequentes e volumosas

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Estação será afetada pelo fenômeno La Niña, que impactará na temperatura e na precipitação dos próximos meses



A primavera começa nesta quinta-feira, 22, às 22h04 (no horário de Brasília) e irá se estender até 21 de dezembro. Tradicionalmente uma época de transição entre as baixas temperaturas do inverno e o calor do verão, a estação será marcada pela influência do fenômeno La Niña, que só deve ser enfraquecido no verão. Essa será a terceira primavera consecutiva na qual a precipitação e a temperatura serão afetadas pelo La Niña. Ao longo da estação, o contraste térmico não estará favorável para o deslocamento de frentes frias, com a tendência de que Estados do Sul e Sudeste recebem maior influência do que os do Norte, Nordeste e até do Centro-Oeste. Segundo o Climatempo, as frentes frias avançarão para o Sudeste, mas a maioria será de forma oceânica, com maior influência nas áreas litorâneas, facilitando a formação de áreas de chuva e abaixando as temperaturas. No Sudeste, o impacto maior será nas áreas próximas do litoral, como o sul e o leste de São Paulo, os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e parte de Minas Gerais. Algumas regiões do Mato Grosso do Sul também podem sofrer com a entrada de ar frio causada pelas frentes frias. Durante os meses de novembro e dezembro, algumas destas frentes frias chegarão ao Espírito Santo, formando um corredor de umidade entre Sudeste e Norte, sendo responsáveis por gerar períodos longos de precipitações frequentes e volumosas no centro-norte da região Sudeste, em parte do Centro-Oeste e em partes do Pará, do Tocantins e da Bahia. Também é possível que ocorra a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).