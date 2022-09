Putin e outros líderes mundiais parabenizam Brasil pelos 200 anos de independência

Rainha Elizabeth II, o presidente chinês, Xi Jinping, e o secretário de estado dos EUA, Antony Blinken, mandaram os cumprimentos e falaram sobre a parceria entre os países

Vyacheslav Prokofyev/EFE/EPA/Kremlim/Sputnkik O presidente brasileiro Jair Bolsonaro (E) e o presidente russo Vladimir Putin (D) durante coletiva de imprensa conjunta após suas conversas no Kremlin no meio de fevereiro



Líderes mundiais enviaram mensagens ao Brasil para parabenizar o país pelos 200 anos de independência, celebrado nesta quarta-feira, 7. Dentre as autoridades, está o líder russo, Vladimir Putin, que mandou os cumprimentos ao presidente Jair Bolsonaro e citou a parceria entre os dois países. “Estou seguro de que, pelos esforços mútuos, asseguraremos o reforço da parceria estratégica entre a Rússia e o Brasil em prol dos nossos povos”, diz a mensagem divulgada pela agência de notícias russa Sputnik. “Sinceramente, desejo ao senhor boa saúde e sucesso e a todos os seus concidadãos – felicidade e prosperidade”, acrescentou. Além dos parabéns pelo bicentenário, Putin também enfatizou a importância do Brasil no cenário mundial. “Desempenha um papel importante na economia mundial e participa ativamente na resolução de muitos assuntos atuais da agenda regional e global”, pontuou.

O russo não foi o único que prestou homenagens para o país. Pela manhã, a rainha Elizabeth II da Inglaterra, enviou um recado. “Em maio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho da minha visita ao país em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos”, dizia a mensagem compartilhada pela embaixadora do Reino Unido no Brasil, Melaine Hopkins.

É com enorme alegria que compartilho uma bela mensagem enviada por Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II 👑, ao povo brasileiro, representado pelo Pres. da República. É mais um símbolo da importância do Brasil para o Reino Unido, uma parceria de 200 anos. 🇧🇷🇬🇧 #DiaDaIndependencia pic.twitter.com/IZ8fFNZ8Jw — Melanie Hopkins (@mhopkinsfco) September 7, 2022

A embaixada da China no Brasil também disponibilizou a mensagem enviada pelo presidente chinês Xi Jinping. O Presidente da República Popular da China ressalta que nos últimos anos, com os esforços conjuntos, as relações sino-brasileiras têm registrado desenvolvimento estável, e obtido resultados frutíferos de cooperação pragmática”, dizia o comunicado que também afirmava atribuir “grande importância ao desenvolvimento das relações China-Brasil” e o desejo de “trabalhar para promover o desenvolvimento contínuo e profundo de Parceria Estratégica Global China-Brasil e trazer maiores benefícios para os nossos países e povos”.

No dia 7 de setembro, o Presidente da República Popular da China Sr. Xi Jinping, envia mensagem de felicitações pelo Bicentenário da Independência do Brasil. Fez votos pela prosperidade do Brasil e pela felicidade do povo brasileiro. Confira a mensagem: — Embaixada da China no Brasil (@EmbaixadaChina) September 7, 2022

As felicitados dos Estados Unidos vieram por meio do secretário de estado, Antony Blinken. “Parabenizo as pessoas do Brasil pelos 200 anos de independência”, dizia o comunicado oficial. “Como as duas maiores democracias do Hemisfério Ocidental, os EUA e o Brasil compartilham o compromisso de apoiar a democracia em toda a região e demonstrar seus benefícios para todas as pessoas”, dizia a mensagem. “Os EUA e o Brasil continuam trabalhando para aprofundar nosso relacionamento estratégico e econômico vital”, acrescentou e afirmou que juntos os “países podem garantir a paz e a segurança regional, promover os direitos humanos e a justiça racial e construir um futuro seguro, saudável, sustentável e próspero para as próximas gerações”.

Por meio do Twitter, o perfil oficial da Chancelaria argentina parabenizou o Brasil pelo bicentenário. “Saudamos o povo brasileiro e seu governo por conta da celebração de 200 anos de sua independência. Seguiremos trabalhando para uma integração cada vez mais forte”, diz o tuíte. O Chile também se manifestou por meio da rede social e declarou: “O Peru comemora o Bicentenário da Independência do Brasil, celebra sua história e cultura e deseja uma irmandade peruana-brasileira cada vez mais plena, com democracia, prosperidade e desenvolvimento sustentável”, escreveu o Ministério das Relações Exteriores do Peru. O Ministério das Relações Exteriores do México também deixou sua mensagem. “Em nome do governo, a chancelaria estende os parabéns ao povo e ao Governo do Brasil, pela celebração do Bicentenário de sua Independência”, escreveram.

ARGENTINA SALUDA A BRASIL EN EL BICENTENARIO DE SU INDEPENDENCIA 🇦🇷🇧🇷 Saludamos al pueblo brasileño y a su gobierno con motivo de la celebración de los 200 años de su independencia. Seguiremos trabajando para una integración cada vez más fuerte. pic.twitter.com/6V1RjHzO9r — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) September 7, 2022

A nombre del @GobiernoMX, la @SRE_mx extiende una felicitación al pueblo y Gobierno de Brasil🇧🇷, por la celebración del Bicentenario de su Independencia. pic.twitter.com/EUKVykEOjD — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 7, 2022