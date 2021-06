Confira os ganhadores da promoção I Love Pancadão do Dia dos Namorados

Participantes enviaram vídeos de 30 segundos e concorreram a vários prêmios; um novo sorteio será realizado neste sábado

Arte/Jovem Pan Promoção I Love Pancadão vai sortear um Volkswagen Nivus neste sábado, Dia dos Namorados



Foi divulgado o resultado da I Love Pancadão, a promoção exclusiva do Pancadão de Prêmios da Jovem Pan para o Dia dos Namorados. Os participantes deveriam gravar um vídeo de até 30 segundos citando a hashtag (#) da promoção e declarando o amor por alguém. Depois, para concorrer a mimos como voucher de motel, jantar romântico, garrafa de vinho e uma assistente virtual Alexa, bastava enviar o vídeo para o WhatsApp indicado e esperar o resultado para curtir juntinho do “mozão” (confira abaixo se você foi um dos ganhadores). Os prêmios do Pancadão da Pan não param por aí. Neste sábado, 12, Dia dos Namorados, será realizado mais um sorteio da promoção, com um Volkswagen Nivus automático zero km e mais dez prêmios sensacionais. Além do veículo — eleito a compra do ano em 2021 —, os participantes também vão concorrer a um iPhone 11 de 128 GB, uma smart TV de 50 polegadas, um celular Samsung Galaxy, uma caixa de som JBL, um notebook, uma airfryer, um fone de ouvido com bluetooth, um smartwatch, uma assistente virtual Alexa e um aspirador de pó. Para participar, basta acessar o site pancadao.com.br e fazer a assinatura por apenas R$19,99 por mês. Não perca tempo!

Vencedores do I Love Pancadão:

1º lugar – Denise (São Paulo-SP)

– ganhou um voucher de motel e uma Alexa

2º lugar – Adolino Silveira (Santa Catarina)

– ganhou um jantar romântico e uma Alexa

3º lugar – Pedro Alberto (interior de São Paulo)

– ganhou um vinho e uma Alexa