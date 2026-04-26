Congresso do PT exibe banner pedindo volta de Maduro para Venezuela

Ato criticou a captura de Nícolas Maduro por parte das forças armadas dos Estados Unidos, em 3 de janeiro de 2026

Gustavo Bezerra/PT Banner pedindo volta de Maduro para Venezuela é exibido em Congresso do PT



Um banner pedindo a volta de Nícolas Maduro e sua esposa, Cília Flores, foi exibido na sexta-feira (24) durante o 8º Congresso Brasil Justo, promovido pelo Partido dos Trabalhadores, em Brasília. “Los queremos de vuelta” (nós o queremos de volta, na tradução) era o que estava escrito no banner exibido em ato de solidariedade.

O ato criticou a captura de Nícolas Maduro por parte das forças armadas dos Estados Unidos, em 3 de janeiro de 2026. Os ditador venezuela e Cília se encontram em Nova York, onde aguardam julgamento. O presidente Lula não esteve presente pessoalmente no evento, mas enviou um video.

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Na época da captura, o Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou uma nota condenando o ocorrido. “O Partido dos Trabalhadores (PT) condena veementemente a agressão militar dos Estados Unidos da América contra a República Bolivariana da Venezuela e seu povo. Diante dos fatos divulgados, o ato se caracteriza como um sequestro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama”, dizia o comunicado.

O partido também classificou a captura de Maduro como “sequestro”. “O bombardeio em Caracas e a sequestro do presidente configuram a mais grave agressão internacional registrada na América do Sul no século XXI […] A América Latina deve permanecer como uma zona de paz. A política externa brasileira historicamente sustenta a solução pacífica das controvérsias, a não intervenção e o respeito à soberania como fundamentos da convivência internacional”, escreveu.

No dia 20 de fevereiro, o presidente Lula defendeu que Maduro seja julgado na Venezuela. O ditador venezuela está defito em Nova York, onde já compareceu ao tribunal duas vezes para ser acusado de tráfico de cocaína para os Estados Unidos, assim como sua esposa, Cilia Flores.