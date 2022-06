Conselho de enfermagem vistoria hospital acusado de vazar informações de Klara Castanho

Entidade aguarda liberação de documentos para seguir com investigação e identificação dos envolvidos

Reprodução/Instagram/@sobrancelha Além do estupro sofrido, Klara Castanho relatou ter sido tratada sem empatia por uma enfermeira



O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) afirmou que compareceu ao hospital acusado de vazar informações pessoais da atriz Klara Castanho, de 21 anos, nesta segunda-feira, 27. Em nota, divulgada nesta terça-feira, 28, a entidade informou que aguarda liberação de documentos internos para prosseguir com a apuração dos fatos e identificação dos envolvidos. A atriz denuncia uma enfermeira, a qual teria a abordada e ameaçada divulgar para a imprensa informações sobre a entrega para adoção de bebê, fruto de um estupro. Em carta aberta, no último sábado, 25, Klara Castanho repudiou o vazamento da história.

De acordo com o Coren-SP, por mais que respostas imediatas sejam aguardadas, “é necessário cautela para que não haja descumprimento aos procedimentos formais nem a propagação de mais informações sigilosas, preservando a vítima”, disse em nota. A entidade ainda completa dizendo que “continua atento ao desdobramento do caso e prezando pela segurança na assistência à população e pela ética e humanização no exercício profissional da enfermagem”.

Além do Conselho Regional e Federal de Enfermagem, o hospital em que Klara Castanho ficou internada disse que vai abrir uma sindicância interna para apurar os fatos. O Ministério Público (MP) também investiga o caso.