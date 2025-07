Academia do Oscar vai homenagear diretor brasileiro Walter Salles

Além do cineasta vencedor do prêmio por ‘Ainda Estou Aqui’, serão homenageados a atriz Penélope Cruz, o cantor Bruce Springsteen e o comediante Bowen Yang

CAROLINE BREHMAN/EFE/EPA Walter Salles será homenageado no Academy Museum Gala, evento organizado pela Academia do Oscar, no dia 18 de outubro



Walter Salles será homenageado no Academy Museum Gala, evento organizado pela Academia do Oscar, no dia 18 de outubro. A festa celebra grandes nomes da indústria do cinema e arrecada fundos para o museu. Além do cineasta vencedor do prêmio por Ainda Estou Aqui, serão homenageados a atriz Penélope Cruz, o cantor Bruce Springsteen e o comediante Bowen Yang. “É uma honra homenagear esses contadores de histórias cuja influência comprovadamente ressoa no cinema e além”, disse Amy Homma, diretora e presidente do Museu da Academia. O cineasta brasileiro receberá o Prêmio Luminary, que é concedido a um artista cujas contribuições expandiram as possibilidades criativas da produção cinematográfica.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo