Coordenadores do Inep pedem exoneração de cargos às vésperas do Enem

Saída de funcionários acontece duas semanas antes do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, marcado para acontecer nos dias 21 e 28 de novembro

Reprodução/Google StreetView Órgão vive crise interna dias antes da realização do Enem 2021



Às vésperas da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) sofreu novas perdas. Isso porque 27 coordenadores da autarquia pediram exoneração de seus cargos nesta segunda-feira, 8, 13 dias antes da primeira prova. A informação foi confirmada pela Jovem Pan pelo presidente da Associação de Servidores do Inep, Alexandre Retamal. Em uma carta obtida pela Jovem Pan, os coordenadores destacam a “fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do Inep” e afirmam que o pedido não tem um caráter ideológico ou sindical. Apesar da exoneração, os coordenadores afirmaram que continuam à disposição do Inep “compromisso com a sociedade e o empenho com as atividades relacionadas às metas institucionais estabelecidas em 2021”.

Os pedidos de exoneração aconteceram em meio a uma crise vivida dentro da autarquia. Na última sexta-feira, 5, outros dois coordenadores deixaram seus cargos, fazendo com que 29 pessoas tenham pedido exoneração em um período de quatro dias. Em nota emitida na última quinta-feira, 4, a Assinep denunciou a situação interna do Inep, citando casos de assédio moral, desmonte de diretorias, sobrecargas de trabalho e a “desconsideração dos aspectos técnicos para tomada de decisão”. As duas provas do exame devem acontecer nos dias 21 e 28 e e devem ser realizadas por mais de de 3 milhões de participantes, menor número de inscritos desde a edição de 2005.

Em nota enviada à Jovem Pan, a Assinep lamentou a situação e criticou a postura da gestão da autarquia. “A Assinep lamenta profundamente que a postura da alta gestão do INEP tenha levado a situação da Autarquia a esse ponto dramático. Os servidores do INEP seguem trabalhando para produzir as evidências necessárias às políticas públicas educacionais. Mas ressaltamos que todas as ações institucionais da Autarquia precisam de direcionamento técnico de gestores devidamente capacitados nas temáticas”, diz a Associação em um comunicado. “Reafirmamos a necessidade de atuação urgente do MEC e do Governo Federal no sentido de equacionar a situação e reduzir os riscos para a sociedade”, concluiu o comunicado.