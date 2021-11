Desaparecida há mais de 100 dias, menina de 8 anos levada pelo pai é encontrada pela polícia em MS

Isadora Praieiro foi passar as férias de julho com o pai no interior de São Paulo; Justiça deu 48h para que a criança seja devolvida à mãe

Reprodução/Instagram/@pedrosomarina Isadora Praieiro estava desaparecida há mais de 100 dias



Isadora Praieiro Pedroso , de 8 anos, foi encontrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Mato Grosso do Sul neste domingo, 7, após mais de 100 dias desaparecida. A menina foi não foi devolvida à mãe após passar as férias de julho com o pai, João Vitor Almeida Praeiro Alves. Agentes da PRF abordaram um veículo no km 734 da BR-163, em Coxim, onde estava Isadora, acompanhada por um homem e uma mulher, que não tiveram a identidade divulgada. Os policiais então foram informados da existência de uma decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que determinava a devolução da criança à mãe, Marina Pedroso, em 48 horas, sob pena de multa em caso de desobediência.

Isadora foi com o pai a Bauru, no interior de São Paulo, para passar as férias de julho. No entanto, ele não devolveu a menina para a mãe – mesmo com dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça – e ocultou o paradeiro dela. Após identificar os passageiros do veículo, a PRF escoltou o veículo até a divisa com o Mato Grosso, até que a juíza orientou para que a equipe liberasse a condutora, o homem e a criança a seguirem viagem. “Considerando que o prazo de 48 horas ainda não teria transcorrido na sua totalidade, desta forma não caracterizada eventual desobediência, foram feitas diligências, via contato telefônico com a Sra. Juíza da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá”, informou a corporação.