Jovem que morreu após encontro com jogador do Corinthians tinha corte de 5 cm na região genital 

Polícia considera o caso como ‘morte suspeita’ e investiga a ocorrência; Lívia Gabriele tinha 19 anos e sofreu quatro paradas cardíacas

Reprodução/RedesSociais Lívia Gabriele, de 19 anos, morreu após encontrar com jogador do Corinthians



A estudante de enfermagem Lívia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, que morreu após um encontro com o jogador do sub-20 do Corinthians, Dimas Cândido de Oliveira Filho, tinha um corte de aproximadamente cinco centímetros na região genital, segundo o hospital. Os médicos conseguiram estancar o sangramento, porém, ela não resistiu. A jovem, que foi levada para o hospital após, segundo o jogador, começar a passar mão durante o ato sexual, sofreu três paradas cardíacas e morreu na quarta. À polícia, o pai da de Lívia disse que os médicos no hospital não lhe deram certeza se o corte que ela tinha na vagina teria sido provocado pelo atrito do ato sexual ou por algum objeto, por esse fato iriam propor o encaminhamento do corpo para o IML. A polícia investiga o caso e solicitou realização de perícia no apartamento de Dimas Candido, onde foi encontrado sangue no chão, toalhas e lençóis sujos de sangue. Lívia e Dimas se encontraram na terça-feira, 30, no apartamento do jogador na no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Aos pais, a jovem tinha dito que iria sair para jantar com uma amiga e assistir o jogo de Corinthians e São Paulo. Contudo, às 19h40, os pais da vítima receberam um telefonema de uma enfermeira informando o que estava acontecendo.