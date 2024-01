Padre Kelmon confirma pré-candidatura à prefeitura de São Paulo e anuncia pastor como vice

Ao Portal da Jovem Pan, o ex-presidenciável contou que o povo o motivou a concorrer nas eleições municipais: ‘Necessidade de um novo nome’

Padre Kelmon confirmou nesta quarta-feira, 31, a pré-candidatura à prefeitura de São Paulo em 2024, pelo antigo PTB, agora chamado de Partido Renovação Democrática (PRD), após fusão autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o Patriotas. “Sim, sou pré-candidato à prefeitura de São Paulo junto com o pastor Manuel Lopes Ferreira Júnior, que é meu pré-candidato a vice”, disse o ex-representante da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil ao Portal da Jovem Pan. O candidato que concorreu à presidência em 2022, explicou que o povo o motivou a disputar a prefeitura. “A motivação de oferecer meu nome para concorrer nesta campanha a prefeitura de São Paulo, agora como pré-candidato, se dá pela necessidade de oferecer as pessoas da cidade um novo nome”, revelou. Segundo ele, os moradores da capital paulista já estão desacreditados nos nomes antigos da política. “Como eu havia passado um rápido momento como candidato à presidência, eu ouvi o povo da cidade de São Paulo cobrando ‘Padre, por que você não se lança a candidato a prefeito?’, ‘Padre, precisamos do senhor em São Paulo’, ‘Nos ajude a combater os comunistas'”, contou o pré-candidato sobre os pedidos que ouviu pelas ruas, o que o levou a tomar a decisão de concorrer como prefeito. “Em resposta ao povo que cobrava isso, tomei essa decisão. Já que o povo está me convidando e quereno o padre como candidato, eu vou aceitar”, explicou.