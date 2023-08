‘Corno-aranha’ viraliza nas redes sociais ao ficar pendurado em ônibus após saber de suposta traição

Fato inusitado ocorreu no Pará; apesar do grito dos outros passageiros, motorista não parou veículo

Reprodução/Twitter/@sergiocortinhas Homem fica debruçada nos ferros e tenta colocar o braço e as pernas para dentro



Viralizou nas redes sociais, o vídeo de um homem que se pendurou na janela de um ônibus em movimento após saber de uma suposta traição da companheira, que estava no veículo. O inusitado fato ocorreu no Pará, e o registro mostra o homem parando sua moto, tirando o capacete e correndo para se agarrar na janela; ele fica debruçada nos ferros e tenta colocar os braços e as pernas para dentro. Apesar dos gritos dos outros passageiros, o motorista não parou e somente estacionou na parada regular do ônibus. Após o episódio, o homem ficou conhecido por “corno-aranha”, apelido que faz referência ao personagem Homem-Aranha.