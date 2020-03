Coronavírus: Brasil tem 19 casos confirmados da doença

Já o número de casos suspeitos do Covid-19 caiu para 674 neste sábado (7). De acordo com informações do Ministério da Saúde, outros 601 casos foram descartados

Coronavírus: 17 casos confirmados no Brasil



O Ministério da Saúde informou neste sábado (7) que o Brasil tem 19 casos confirmados do novo coronavírus. Do total, 13 casos estão concentrados no Estado de São Paulo, dois no Rio de Janeiro, dois na Bahia, um no Espírito Santo e um no Distrito Federal. Já o número de casos suspeitos caiu para 674.

Nesta sexta, a pasta havia confirmado 13 casos e 768 suspeitos. O número de casos descartados está em 601 neste sábado. Um caso no Distrito Federal ainda aguarda contraprova para confirmar ou descartar a presença do Covid-19.

Neste sábado, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que a paciente está em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. De acordo com o boletim, a mulher “apresenta síndrome respiratória aguda severa, em função de doença crônica preexistente” e está internada na UTI do Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília.

Ainda na manhã deste sábado, o Rio de Janeiro confirmou o segundo caso positivo para coronavírus. Trata-se de uma mulher de 52 anos, moradora da cidade do Rio de Janeiro, com histórico de viagem à Itália. Ela retornou ao Brasil nesta quarta, apresentou sintomas compatíveis com o vírus e buscou por uma unidade de saúde. De acordo com a Secretaria de Saúde do Rio, a mulher está em isolamento domiciliar.

Segundo o Ministério da Saúde, os Estados que possuem casos suspeitos de SARS-Cov-2 são: Rondônia (1), Amazonas (2), Pará (4), Piauí (1), Ceará (13), Rio Grande do Norte (4), Paraíba (3), Pernambuco (6), Alagoas (7), Sergipe (1), Bahia (15), Minas Gerais (123), Espírito Santo (1), Rio de Janeiro (111), São Paulo (184), Paraná (20), Santa Catarina (44), Rio Grande do Sul (88), Mato Grosso do Sul (6), Mato Grosso (6), Goiás (4) e Distrito Federal (30).