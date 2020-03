EFE Coronavírus é tratado mundialmente como pandemia



O Albert Einstein, em São Paulo, confirmou nesta quinta-feira (12) que o número de casos positivos para o novo coronavírus testados pelo hospital desde o dia 24 de fevereiro chegou a 98. Até a quarta, eram 43.

Mais cedo, o Ministério da Saúde confirmou 77 casos positivos da doença em todo o Brasil. Os novos casos identificados pelo hospital, portanto, ainda não foram computados pela pasta e devem entrar na contagem nesta sexta (13).

Por meio de nota, o hospital afirma que até às 19h30 desta quinta havia realizado 756 testes para Covid-19. O primeiro confirmado foi no dia 24 de fevereiro e, desde então, a instituição já realizou 3.367 exames. O aumento no número de testes para coronavírus se deu a partir desta quarta, com mais de 600 testes realizados.

Confira os números divulgados pelo Albert Einstein:

– 09/03: 259 testes

– 10/03: 290 testes

– 11/03: 681 testes

– 12/03: 756 testes (até às 19h30)

No mundo, o coronavírus já infectou mais de 120 mil pessoas em mais de 100 países. O número de mortes chegou a 4.613, de acordo com os últimos dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), que elevou o status da doença para o nível de pandemia.