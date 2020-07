Com avanço da Covid-19, governo reconhece estado de calamidade em Goiás

Segundo dados do Ministério da Saúde, o estado já registrou 57.985 casos e 1.400 mortes pela doença

O governo federal publicou nesta terça-feira (28) no Diário Oficial da União uma portaria que reconhece o estado de calamidade pública no estado de Goiás, em decorrência da pandemia da Covid-19. A portaria foi assinada pelo secretário nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves. Com a formalidade, ficam facilitadas medidas fiscais emergenciais envolvendo as administrações estadual e federal.

Segundo dados do Ministério da Saúde, até as 19h de segunda-feira (27) Goiás registrava 57.985 casos confirmados de Covid-19, com 1.400 mortes. No Brasil, são mais de 2,4 milhões de casos confirmados e 87.618 mortes. O país ocupa o segundo lugar entre os territórios com mais casos e mais falecimentos pela doença no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que registra 4.295.629 pacientes já infectados e 148.056 óbitos em decorrência do coronavírus.

