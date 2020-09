Coronavírus: Mundo chega a 32 milhões de casos e se aproxima de 1 milhão de mortes

Brasil, que é o terceiro país com o maior número de casos, registrou 28 mil notificações nas últimas 24 horas

EFE/Sáshenka Gutiérrez Pessoas usam máscaras nas ruas da Cidade do México, país que já registrou 75 mil mortes pela Covid-19



O número de casos de Covid-19 em todo o mundo ultrapassou a marca de 32 milhões neste sábado (26), segundo o levantamento realizado pela Universidade John Hopkins. Por volta das 18h30 (horário de Brasília), a instituição contabilizava o total de 32,683 milhões de casos da doença. As mortes pela infecção do novo coronavírus caminhavam para atingir a marca de 1 milhão, com 990.872 delas já confirmadas.

Os países com mais casos da doença são Estados Unidos (7,069 milhões), Índia (5,903 milhões) e Brasil (4,689 milhões), seguidos por Rússia, Colômbia, Peru e México, nesta ordem. Entre as nações com mais mortes, a lista é liderada também pelos EUA, seguidos por Brasil, Índia e México.

Brasil registra 869 mortes em 24h

O balanço diário do Ministério da Saúde consil,a doença foram registrados no país. Com os novos dados, o Brasil chega a 141.406 óbitos e 4.717.991 casos registrados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. O número total de recuperados é de 4.050.837, enquanto 525.748 seguem em observação.

*Com Estadão Conteúdo