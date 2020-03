Coronavírus: Rio confirma terceiro caso da doença no Estado

O caso confirmado neste domingo (8) é uma mulher de 42 anos que acompanhou a paciente do caso confirmado neste sábado no Rio em viagem à Itália. Elas retornaram na última quarta ao Brasil

Fernando Frazão/Agência Brasil Rio confirma terceiro caso de coronavírus



A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) confirmou neste domingo (8) um terceiro caso do novo coronavírus no Estado.

De acordo com informações da pasta, trata-se de uma mulher de 42 anos, moradora da cidade do Rio de Janeiro, que acompanhou a paciente do caso confirmado neste sábado (7) em viagem à Itália.

“Ela já estava sendo monitorada por profissionais da Vigilância da SES, em parceria com o órgão municipal. O estado de saúde da nova infectada é estável e ela está em isolamento domiciliar.”, diz o boletim divulgado nesta manhã. Com a confirmação, o número de casos positivos para Covid-19 vai para 20 em todo o Brasil.

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil está em 674 – confirmados eram 19.

Ainda de acordo com a secretaria, a paciente confirmada com coronavírus neste domingo não houve necessidade de contraprova. “Nesse caso, não houve necessidade de contraprova pelo laboratório de referência. Isso se deu porque o mesmo laboratório já havia confirmado o caso de ontem. Portanto, se habilitando para diagnósticos do novo vírus”, informou.

A mulher, que chegou de viagem na última quarta, e deu entrada em uma unidade de saúde particular na quinta “apresentando febre, tosse e congestão nasal”.