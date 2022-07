Corpo de adolescente assassinado por amigos é encontrado no Rio de Janeiro

Motivo do crime, segundo cinco colegas da vítima, seria um celular

Reprodução/Facebook/Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro Polícia Civil do Rio de Janeiro localizou o corpo do adolescente, nesta quarta-feira, 13, no Rio São Francisco



O corpo de Cauã Neres, de 17 anos, foi encontrado no Rio São Francisco, nesta quarta-feira, 13, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Cinco amigos confessaram ter assassinado a vítima. O motivo, segundo eles, seria um celular. O 36º Distrito Policial (DP) de Santa Cruz investiga o caso. No fim de semana, Cauã saiu com os amigos e, durante o passeio, um celular de um dos colegas sumiu. A vítima teria encontrado o aparelho dentro de um carro. Contudo, os amigos pensaram que Cauã teria furtado o celular e se arrependido do crime. As investigações da polícia apontaram que a vítima foi espancada pelo grupo de amigos e morreu. Questionados sobre os fatos, os suspeitos confessaram o crime e indicaram onde desovaram o corpo.