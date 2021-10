Corpo de empresário que desapareceu após mergulhar no Rio Tietê é encontrado

Vinícius Sterzk Di Iório, de 29 anos, estava em lancha com amigos no município de Barra Bonita e não retornou de mergulho

Vinícius Sterzk Di Iório/Redes sociais/Reprodução Empresário mergulhou em rio e não voltou à superfície



Após quase um dia de buscas, os bombeiros de São Paulo encontraram neste sábado, 23, o corpo de um empresário de 29 anos que estava desaparecido desde a última sexta-feira, 22, após fazer um passeio de lancha no Rio Tietê, no município de Barra Bonita. Vinícius Sterzk Di Iório estava com amigos quando mergulhou no corpo d’água e não retornou. Ele foi encontrado a oito metros de profundidade em uma área próxima à lancha. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Jaú, no interior do Estado. Uma nota de falecimento divulgada pela Funerária Amparo, responsável pelo recolhimento do corpo de Vinícius, afirmou que o corpo é velado na tarde deste domingo no Velório Municipal de Dois Córregos, mesmo local no qual ele deve ser enterrado. O empresário deixa dois filhos.