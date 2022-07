Corpo de tesoureiro do PT morto durante festa é velado em Foz do Iguaçu

Evento reuniu dezenas de amigos, familiares e até a presidente do partido, Gleisi Hoffmann; autor dos disparos está em estado grave

CHRISTIAN RIZZI / AFP A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, desmarcou compromissos de campanha para comparecer ao velório



O guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda, que foi morto durante seu aniversário de 50 anos, aconteceu na manhã desta segunda-feira, 11, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Marcelo foi assassinado por um policial federal durante a celebração, que tinha como tema o ex-presidente Lula. O velório reuniu dezenas de amigos, colegas e figuras do partido, incluindo a presidente nacional da legenda, Gleisi Hoffmann, que desmarcou compromissos de campanha para comparecer ao velório. Em vídeo publicado nas redes sociais, Hoffmann lamentou a situação e cobrou investigação do caso. “As autoridades de segurança pública precisam ter medidas efetivas de prevenção e combate à violência política. O Tribunal Superior Eleitoral deve assumir o papel de coordenador do processo eleitoral e deflagrar uma grande campanha contra a violência política. Tem de constranger essa gente influenciada por Bolsonaro e não ficar na postura da autodefesa”, disse a petista. O crime aconteceu na noite de sábado, 9, e Marcelo foi baleado na frente de amigos e familiares. O responsável pelo crime, Jorge José da Rocha Guaranho, está internado em estado grave no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu.