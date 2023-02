Sem instalações da Sabesp em algumas regiões, moradores de São Sebastião sofrem com falta de água

Praias da região possuem dutos amadores que recebem manutenção da própria população local, deixando bairros como Barra do Sahy dependentes de caminhões-pipa e doações

NELSON ALMEIDA/AFP Moradores de Barra do Sahy sofrem com falta de água por não haver instalações da Sabesp no local



Nas áreas dos municípios do litoral norte de São Paulo em que a Companhia de Saneamento Básico do Estado, a Sabesp, é responsável pelo abastecimento de água, a situação já foi regularizada completamente. No entanto, a maioria das praias de São Sebastião não tem dependências da Sabesp e, por isso, possuem dutos improvisados em que, às vezes, a própria comunidade é responsável por fazer a manutenção. Dessa forma, o abastecimento de água não está regularizado em diversas regiões, inclusive na Barra do Sahy, onde houve o maior impacto das chuvas do domingo passado, com maior número de deslizamentos de terra, desabamentos de casas, mortos e desaparecidos. Por isso, as pessoas continuam dependendo do fornecimento de água de carros-pipa e também de doações de água mineral, como vem ocorrendo nos últimos dias. Em entrevista à Jovem Pan News, o governador Tarcísio de Freitas (PRB) confirmou a situação e disse que vai tentar por em prática a expansão da Sabesp para o litoral norte do Estado.

Um morador da Barra do Sahy, o publicitário Alvaro Leopoldo e Silva, comentou a situação: “Na Barra do Sahy nos temos tratamento de esgoto. E muitas regiões não tem. Na Vila Sahy,os moradores fizeram acordo com a Sabesp há alguns anos atrás, instalamos uma estação de tratamento de esgoto na Vila Sahy e, alguns anos depois, uma outra entre a Barra do Sahy e a Baleia. Mas nós não temos fornecimento de água. E a nossa grande preocupação hoje é que, dentro do Sahy, nós temos escola, creche, posto de saúde, o Verde Escola, que é uma instituição que tem feito um trabalho magnífico. E todos estão empenhados [nesse momento], mas ninguém fala nada [dessa falta de água]”.

*Com informações do repórter David de Tarso