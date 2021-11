Corpo encontrado no mar é de piloto de avião que caiu em Ubatuba

Aeronave decolou de Campinas e desapareceu entre Ubatuba e Paraty, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira

Reprodução/Facebook Piloto foi encontrado no mar de Ubatuba



O Instituto Médico Legal (IML) confirmou que o corpo encontrado próximo onde um avião caiu entre Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e Paraty, no Rio de Janeiro, é do piloto Gustavo Calçado Carneiro, de 27 anos. O avião bimotor desapareceu nesta quinta-feira, 25, na região de mar aberto entre as duas cidades. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, parentes do piloto da aeronave entraram em contato informando problemas com o avião de pequeno porte que “pousou possivelmente nas águas de Ubatuba”. A aeronave decolou na quarta-feira, às 20h30, no Aeroporto dos Amarais, em Campinas, com destino ao Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Além do copiloto e do piloto, um passageiro estava na aeronave. O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou que equipes atuam nas buscas.