Corpos de fotógrafo brasileiro e dois montanhistas peruanos são encontrados no Peru

Os três estavam desaparecidos desde 29 de maio, após uma expedição ao Nevado Artesonraju, pico de mais de 6 mil metros de altitude

A Associação de Guias de Montanha do Peru (AGMP) confirmou neste domingo (22) a localização dos corpos do fotógrafo brasileiro Edson Vandeira, de 36 anos, e dos montanhistas peruanos Efraín Pretel Alonzo, de 34 anos, e Jesús Manuel Picón Huerta, de 31. Os três estavam desaparecidos desde 29 de maio, após uma expedição ao Nevado Artesonraju, pico de mais de 6 mil metros de altitude localizado na Cordilheira Blanca, dentro do Parque Nacional Huascarán, uma das áreas mais desafiadoras dos Andes.

O grupo integrava o Centro de Estudos de Alta Montanha (CEAM) e realizava, de forma independente, uma rota técnica até o cume da montanha. Eles deveriam ter retornado no dia 1º de junho, mas perderam contato com familiares e colegas logo após o início da escalada. As primeiras evidências indicam que o trio pode ter alcançado o cume, mas enfrentado dificuldades na descida, que exige quatro rapéis técnicos. Uma barraca do grupo foi encontrada vazia pela Polícia de Alta Montanha.

A AGMP pediu apoio do Ministério da Defesa do Peru e da Polícia Nacional para o resgate dos corpos, incluindo o envio de um helicóptero e de socorristas, devido à dificuldade de acesso à região.

Edson Vandeira era fotógrafo especializado em aventura e natureza, com trabalhos publicados pela National Geographic e pelo History Channel. Em 2021, foi finalista da competição Wildlife Photographer of the Year com uma série sobre os incêndios no Pantanal. Participou de nove expedições à Antártida e era aspirante a guia da Federação Internacional de Associações de Guias de Montanha (UIAGM/IFMGA).

Durante o desaparecimento, familiares de Edson e de seus companheiros pediram apoio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e de autoridades peruanas para intensificar as buscas. A mobilização contou com o apoio de entidades de montanhismo e amigos do trio, que organizaram campanhas para arrecadar fundos e viabilizar o resgate. As autoridades peruanas ainda trabalham na operação de remoção dos corpos.

