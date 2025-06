Família de montanhista brasileiro desaparecido no Peru busca apoio do Itamaraty

Edson Vandeira Costa estava em uma expedição no Nevado Artesonraju, na Cordilheira Blanca, acompanhado de dois peruanos, que também não foram encontrados

A família de Edson Vandeira Costa, um montanhista brasileiro de 36 anos, está em busca de apoio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (MRE) após o desaparecimento dele no Peru, ocorrido em 29 de maio. Edson estava em uma expedição no Nevado Artesonraju, na Cordilheira Blanca, acompanhado de dois montanhistas peruanos, que também não foram encontrados. O trio deveria ter retornado no dia 1º de junho.

Em uma carta aberta ao MRE, os familiares expressaram a urgência de assistência logística para as operações de busca: “Nós, familiares, amigos e colegas de montanhismo de Edson Vandeira Costa, fotógrafo e escalador brasileiro de 36 anos, viemos, por meio desta, fazer um apelo urgente. Mobilizamos todos os recursos possíveis, em colaboração com autoridades peruanas e voluntários locais. No entanto, a região de difícil acesso e de condições climáticas severas. A operação necessita com urgência de apoio logístico mais robusto, incluindo um helicóptero especializado para varreduras aéreas em pontos críticos. Diante da gravidade da situação, apelamos pela atuação urgente do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em parceria com a Embaixada do Brasil no Peru, para intensificar as buscas e garantir que os esforços sejam imediatos, coordenados e eficazes. Cada minuto perdido reduz as chances de um desfecho positivo, e não podemos permitir que a burocracia ou a falta de ação comprometam vidas”.

A missiva foi assinada por amigos, familiares, pela Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada (CBME), a Federação de Montanhismo do Estado de São Paulo (FEMESP), Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro (FEEMERJ), Federação Paranaense de Montanhismo (FEPAM) e outras 14 entidades ligadas ao montanhismo brasileiro.

As dificuldades enfrentadas nas montanhas da Cordilheira Blanca são conhecidas, e a família espera que a colaboração entre os governos brasileiro e peruano possa acelerar as buscas. A esperança de encontrar Edson e seus companheiros ainda persiste, e a mobilização em torno do caso continua a crescer.

