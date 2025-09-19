Corpos de quatro homens que saíram de SP para cobrar dívida no interior do Paraná são encontrados

Vítimas foram identificadas como Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza

Divulgação / Polícia Civil do Paraná Os quatro foram vistos pela última vez em uma padaria em Icaraíma (PR)



Os corpos dos quatro homens que desapareceram após viajar a Icaraíma, no Paraná, para cobrar uma dívida foram localizados nesta sexta-feira (19). A confirmação foi feita pelos delegados Gabriel Menezes e Tiago Andrade Inácio, da Polícia Civil do estado. As vítimas são Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza. Segundo Menezes, as roupas foram fundamentais para o reconhecimento.

As buscas tiveram início na quinta-feira (18), em uma área próxima ao local onde a picape do grupo havia sido encontrada em 12 de setembro. Os corpos estavam a cerca de 500 metros do veículo, cobertos por vegetação. A Polícia Civil informou que as investigações seguem sob sigilo para identificar todos os envolvidos no crime.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, a picape foi localizada após o pai de uma das vítimas receber uma carta anônima indicando o paradeiro do veículo. Um informante também colaborou com as apurações.

O carro estava escondido em um bunker, coberto por uma lona e com marcas de sangue. Durante as buscas na região, no domingo (14), policiais encontraram duas munições de calibre 9 milímetros em uma propriedade que havia sido vendida por uma das vítimas aos suspeitos, localizada nas proximidades do bunker.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Saiba mais sobre o caso

No dia 4 de agosto, Robishley, Rafael e Diego saíram de São José do Rio Preto (SP) em direção a Icaraíma para cobrar uma dívida. Alencar se juntou ao grupo já na cidade. Ainda no dia 4, eles teriam ido até o distrito de Vila Rica do Ivaí para se encontrar com o devedor e marcaram uma nova reunião para o dia seguinte.

Na manhã de 5 de agosto, câmeras de segurança registraram os quatro conversando em uma padaria de Icaraíma, por volta das 10h. Pouco depois do meio-dia, perderam contato com as famílias. Esse foi o último registro conhecido. No dia 6 de agosto, a esposa de Robishley procurou a polícia em São Paulo para comunicar o desaparecimento do marido e dos amigos.

A polícia foi à propriedade localizada no distrito de Vila Rica do Ivaí, onde os quatro homens haviam ido cobrar a dívida, no dia 6 de agosto. No local, Antonio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo receberam os agentes e foram conduzidos à delegacia. Pai e filho passaram a ser considerados suspeitos após deixarem a propriedade assim que foram liberados. Desde então, não foram mais localizados, e a Justiça expediu mandados de prisão temporária contra ambos. O espaço está aberto para a manifestação das defesas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA