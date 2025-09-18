Justiça mantém prisão de sargento da PM suspeito de matar esposa

Crime ocorreu na cidade de Maricá, na região metropolitana do Rio; Shayene Araújo foi morta com um tiro na nuca

Arquivo pessoal A principal linha de investigação da Polícia Civil aponta que o crime foi motivado por uma crise de ciúmes



A Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter a prisão do sargento da Polícia Militar, Renato César Guimarães, de 42 anos, acusado de assassinar sua companheira, Shayene Araújo, de 27 anos. A prisão temporária foi convertida em preventiva, o que significa que ele permanecerá detido por tempo indeterminado enquanto as investigações prosseguem.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O crime ocorreu na cidade de Maricá, na região metropolitana do Rio. Segundo a reportagem, Shayene foi morta com um tiro na nuca. A principal linha de investigação da Polícia Civil aponta que o crime foi motivado por uma crise de ciúmes, sendo tratado como feminicídio.

*Com informações de Rodrigo Viga