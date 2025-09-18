Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Justiça mantém prisão de sargento da PM suspeito de matar esposa

Justiça mantém prisão de sargento da PM suspeito de matar esposa

Crime ocorreu na cidade de Maricá, na região metropolitana do Rio; Shayene Araújo foi morta com um tiro na nuca

Arquivo pessoal PM que matou esposa ainda está preso A principal linha de investigação da Polícia Civil aponta que o crime foi motivado por uma crise de ciúmes

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter a prisão do sargento da Polícia Militar, Renato César Guimarães, de 42 anos, acusado de assassinar sua companheira, Shayene Araújo, de 27 anos. A prisão temporária foi convertida em preventiva, o que significa que ele permanecerá detido por tempo indeterminado enquanto as investigações prosseguem.

O crime ocorreu na cidade de Maricá, na região metropolitana do Rio. Segundo a reportagem, Shayene foi morta com um tiro na nuca. A principal linha de investigação da Polícia Civil aponta que o crime foi motivado por uma crise de ciúmes, sendo tratado como feminicídio.

*Com informações de Rodrigo Viga 

