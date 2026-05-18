Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? Entenda
A definição de Corpus Christi, celebrado em 4 de junho, depende de decreto local
A próxima oportunidade de folga prolongada em 2026 será no Corpus Christi, celebrado em 4 de junho. A data cai em uma quinta-feira e é considerada ponto facultativo nacional, o que significa que estados e municípios podem transformá-la em feriado religioso por meio de decreto local.
Nas cidades onde Corpus Christi é considerado feriado, a regra geral prevê dispensa do trabalho.
Veja quais capitais garantem folga na data
Entre as 27 capitais brasileiras, 19 já decretaram Corpus Christi como feriado, quatro adotaram ponto facultativo e outras quatro ainda não publicaram decreto sobre o funcionamento da data.
Consideram feriado: Macapá (AP); Manaus (AM); Salvador (BA); Fortaleza (CE); Brasília (DF); Vitória (ES); Goiânia (GO); São Luís (MA); Cuiabá (MT); Campo Grande (MS); Belo Horizonte (MG); Curitiba (PR); Teresina (PI); Rio de Janeiro (RJ); Natal (RN); Boa Vista (RR); Florianópolis (SC); São Paulo (SP); Aracaju (SE).
Consideram ponto facultativo: Rio Branco (AC); Maceió (AL); Belém (PA); Porto Velho (RO).
Sem decreto publicado: João Pessoa (PB); Recife (PE); Porto Alegre (RS); Palmas (TO).
Além do dia 4, a sexta-feira, 5 de junho, também será ponto facultativo, segundo o calendário nacional, o que pode prolongar o feriado.
Próximos feriados
Ao todo, 2026 terá 10 feriados nacionais. Depois de Corpus Christi, os próximos feriados serão:
7 de setembro — Independência do Brasil (segunda-feira)
12 de outubro — Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)
2 de novembro — Finados (segunda-feira)
15 de novembro — Proclamação da República (domingo)
20 de novembro — Dia da Consciência Negra (sexta-feira)
25 de dezembro — Natal (sexta-feira)
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