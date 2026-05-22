Mãe é presa após agredir e jogar água quente com miojo em filha adolescente

Além das agressões, jovem foi ameaçada de morte pela mãe

Reprodução/Agência Minas Gerais A agressora que acionou a Polícia Militar e o Samu



Uma mulher de 46 anos foi presa nesta quarta-feira (20) por agredir e jogar água quente na filha, de 16 anos, em Patos de Minas, Minas Gerais. A adolescente sofreu queimaduras de primeiro grau em uma das pernas e na lateral direita do corpo, além de ser agredida com tapas, socos e golpes de panela. A mãe ainda teria ameaçado matar a filha com uma faca.

A irmã da vítima, de 23 anos, contou à Polícia Militar (PM) que a briga teria se iniciado no dia anterior, por causa de um ventilador, envolvendo a adolescente e um irmão mais velho, de 26 anos. Devido à discussão, a mãe teria começado a xingar os filhos e a ameaçar a jovem de morte, afirmando que pegaria uma faca para isso. A partir da ameaça, os três filhos esconderam a arma branca.

A irmã ainda contou que havia decidido se mudar da casa devido a ameaças de expulsão feitas pelo irmão de 26, que pagava o aluguel. Quando a mãe chegou do trabalho, por volta do meio-dia da quarta-feira, a jovem disse que acompanharia a irmã, por conta da briga e de recorrentes ameaças de expulsão feitas pelo irmão. A testemunha aceitou a companhia da adolescente, que foi arrumar sua mala.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando a vítima voltou do quarto, a mãe tentou impedir que ela fosse, tomando a mala de suas mãos. Nesse momento, a adolescente resistiu, e as agressões físicas iniciaram, com tapas e socos no rosto e tórax da jovem. Vendo que ela não largava a mala, a mãe pegou uma panela que estava no fogão e jogou água quente e macarrão instantâneo na filha, acertando o lado direito de seu corpo.

Agressões continuaram

Segundo a testemunha, após jogar a água quente e o macarrão em sua irmã, a mãe ainda utilizou a panela para bater nela. Com isso, a filha de 16 anos conseguiu segurar a panela, mas a agressora agarrou seus cabelos com força, sendo necessária a intervenção da testemunha e de outra irmã de 13 anos para que soltasse. Percebendo que havia perdido o controle da situação, de acordo com relato feito à PM, a mãe saiu de casa e acionou o Samu e a Polícia Militar.

Após ligar para as autoridades, ela voltou para casa, abriu a mala da adolescente, jogou seus pertences no chão e espalhou alho, água e óleo queimado por cima. A agressora ainda teria esfregado as roupas no chão e tentado utilizar um isqueiro para atear fogo nas peças, momento em que a filha de 16 anos virou o fogão em que antes estava o macarrão instantâneo.

A mãe colocou o móvel de volta no lugar e uma panela com água para esquentar, afirmando que agora a filha realmente deveria ir embora, pois voltaria a jogar água quente nela se não fosse. De acordo com a testemunha, ao retornar do quarto, a vítima passou perto da mãe, que jogou a água nela, mas ainda não estava tão quente, acertando sem causar novas queimaduras. Com o cumprimento da ameaça feita pela agressora, as irmãs de 23 e 16 anos deixaram a residência para aguardar socorro.

Chegada da PM

Quando os policiais militares chegaram à casa, a vítima já recebia atendimento do Samu. A testemunha afirmou que a agressora possui problemas neurológicos, ingeria medicação controlada e apresentava casos de surtos. A mãe confirmou uso de remédios como diazepam e outros, mas que não havia tomado no dia das agressões.

A jovem foi atendida por uma profissional médica do Samu no local, que atestou queimaduras de primeiro grau em sua perna, mas avaliou que não havia necessidade de encaminhamento para o hospital. Conforme a médica, nenhuma das envolvidas possuía ferimentos visíveis, sendo encaminhadas à delegacia para registro da ocorrência. O Conselho Tutelar também foi acionado e o caso foi repassado a Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante da mulher de 46 anos, atestando lesão corporal praticada no âmbito doméstico e familiar. Ela foi encaminhada ao sistema prisional e segue à disposição da Justiça.