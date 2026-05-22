Lula faz apelo para que Alcolumbre vote PEC da Segurança pública

Proposta de Emenda à Constituição foi aprovada na Câmara e aguarda votação do Senado

: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (d) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (E), participam da posse dos ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça como presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)



Em meio à tensão entre o presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil), Lula se dirigiu nesta sexta-feira (22) ao senador para pedir a votação da Proposta de Emenda a Constituição (PEC) da Segurança Pública. A solicitação foi feita em entrevista para o programa Sem Censura, da TV Brasil.

“Estou aguardando o Senado. Faço até um apelo ao presidente Alcolumbre: coloque para votar a PEC da segurança, que esse país vai resolver definitivamente o problema de segurança.” Afirmou o presidente.

Nos meses recentes, Alcolumbre e Lula têm vivido tensões, incentivadas por vetos no Senado e do presidente. O presidente do Congresso promulgou a Lei da Dosimetria para reduzir penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro, após o presidente não assinar o documento que promulgava a decisão. Davi devolveu, articulando para a rejeição do indicado de Lula para o STF, Jorge Messias.

Alcolumbre ainda derrubou o veto presidencial à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelecia que os municípios de até 65 mil habitantes não dependessem mais de adimplência fiscal para transferências voluntárias, dialogando diretamente com prefeitos. Com Lula e Alcolumbre representando lados contrários da disputa eleitoral, o pedido do presidente aparece como uma medida estratégica em busca da aprovação da PEC da Segurança Pública.

PEC da Segurança Pública

Já aprovada pela Câmara dos Deputados em março, a PEC agora aguarda ser colocada em votação no Senado para começar a valer. Em evento de lançamento do programa Brasil Contra o Crime Organizado, Lula adiantou que, a partir da aprovação do projeto, vai criar o Ministério da Segurança Pública, repensando como a gestão do assunto é distribuída entre estados e união.

A matéria foi enviada pelo governo do presidente em abril de 2025 e passou por diversas mudanças na Câmara sob relatoria do deputado Mendonça Filho. Ela estabelece mecanismos de cooperação entre os órgãos de segurança da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

A iniciativa constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) integrando forças policiais por meio de cooperação federativa e forças-tarefa intergovernamentais. A PEC também busca reorganizar a estrutura das forças, permitindo que a Polícia Federal tenha competência para investigar crimes com repercussão interestadual ou internacional, além de endurecer penas contra faccionados.

“A PEC da Segurança vai me permitir reforçar a Polícia Federal, reforçar a Polícia Rodoviária Federal, criar uma guarda nacional de verdade, para atuar, não ficar fazendo GLO quando tem um problema qualquer. “Temos que ter uma polícia profissionalizada com inteligência, para a gente tomar conta da bandidagem”, Afirmou o presidente.

Brasil contra o crime organizado

Na entrevista, Lula também destacou pontos do programa Brasil Contra o Crime Organizado, lançado no dia 13 de maio de 2026. “Nós estamos assumindo a responsabilidade de cuidar disso. A luta contra o crime organizado vai envolver R$ 11 bilhões, R$ 1 bilhão de investimento do governo federal, e R$ 10 bilhões de financiamento para os estados e as prefeituras, para que a gente possa dotar todo mundo dos instrumentos necessários para combater a violência”.

O programa será estruturado em quatro eixos estratégicos:

asfixia financeira das organizações criminosas

fortalecimento da segurança no sistema prisional

qualificação da investigação e do esclarecimento de homicídios

combate ao tráfico de armas

*com informações da Agência Brasil