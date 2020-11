O que funciona no feriado do Dia da Consciência Negra em SP

Por causa da pandemia da Covid-19, o prefeito Bruno Covas assinou um decreto que antecipava os feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra para os dias 20 e 21 de maio

UARLEN VALÉRIO/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO Comércio, supermercados e bancos devem funcionar normalmente, por exemplo



Nesta sexta-feira, 20, é comemorado o Dia da Consciência Negra. Devido à pandemia da Covid-19, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), assinou um decreto em maio que antecipava os feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra para os dias 20 e 21 daquele mês. Em razão disso, alguns serviços permanecerão abertos e outros poderão apresentar mudanças na grade de funcionamento. Comércio, supermercados e bancos devem funcionar normalmente, por exemplo. Enquanto isso, como é ponto facultativo nas repartições públicas municipais da administração direta e indireta, algumas repartições públicas poderão estar fechadas.

Confira o que abre e fecha no feriado:

Poupatempo

As unidades do Poupatempo em todo o Estado funcionarão normalmente. Para ser atendido, é preciso agendar horário pelo site ou aplicativo Poupatempo Digital. Por causa da pandemia, a capacidade de atendimento foi readequada em todas as unidades, priorizando serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como solicitação de RG, transferência interestadual e mudança de características do veículo, por exemplo.

Rodízio

O rodízio de veículos não será suspenso na cidade de São Paulo. Portanto, vai vigorar normalmente para placas finais 9 e 0 das 7h às 10h e das 17h às 20h. A Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Fretamento também estão mantidas na sexta-feira.

Bancos

Em razão da antecipação do feriado, os bancos irão funcionar normalmente no dia 20 de novembro em São Paulo. No entanto, o Sindicato afirmou que alguns funcionários trabalharam no dia 21 de maio e trabalharão novamente nesta sexta e, por isso, devem receber o pagamento de horas-extras.

Correios

As agências na cidade de São Paulo estarão abertas ao público nesta sexta-feira. Não haverá atendimento nas agências apenas nos municípios onde não houve a antecipação do feriado do Dia Nacional da Consciência Negra.

Supermercados

De acordo com a Associação Paulista de Supermercados (Apas), os supermercados funcionarão normalmente amanhã, sem horário diferenciado.

Transporte Público

Segundo a SPTrans, como o feriado é ponto facultativo, a circulação dos ônibus será a correspondente a um dia útil atual. O atendimento será normal nos postos de venda em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes (das 6h às 22h). As lojas Augusta, Metrô Jabaquara e Santana também funcionarão normalmente. O Posto Central da SPTrans estará fechado. O funcionamento da frota da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) não sofrerão alterações na sexta-feira.

Pró-Sangue

As unidades da Fundação Pró-Sangue permanecerão abertas normalmente, ficando fechados somente os postos de Barueri e Stella Marris, que retornarão com o funcionamento na segunda. No sábado, só os postos das Clínicas e de Osasco farão atendimento. O posto das Clínicas funcionará das 8h às 17h, e a unidade de Osasco das 8h às 16h. Para a realização da doação na sexta e no sábado, é necessário fazer o agendamento online em um dos postos. O agendamento pode ser feito pelo site ou pelo link. As Farmácias de Medicamentos Especializados, conhecidas como “de alto custo”, também terão funcionamento especial nesta sexta-feira.

Saúde

O Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na Zona Leste, não funcionará na sexta-feira, retornando o atendimento a partir da segunda-feira. O Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) abrirá normalmente na sexta-feira, das 7h às 17h e no sábado, 21, das 8h às 14h. Os atendimentos nos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) ocorrerão normalmente em todas as unidades na sexta-feira. Já no sábado, será normal nas unidades que têm atendimento previsto no programa “Filho que ama leva o pai ao AME”: Américo Brasiliense, Araçatuba, Barretos-Geral, Bauru, Caraguatatuba, Carapicuíba, Franca, Jundiaí, Mauá, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Ourinhos, Praia Grande, Presidente Prudente, Promissão, Rio Claro, Santos, São João da Boa vista, Sorocaba, São José do Rio Preto, Taboão da Serra, Tupã, Votuporanga; na capital, o Barradas (Heliópolis) e o Centro de Referência do Idoso na Zona Norte (CRI Norte). Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros como nos setores de internação e centros cirúrgicos.

CRAS

Como é ponto facultativo nas repartições públicas municipais da administração direta e indireta, algumas repartições públicas poderão estar fechadas. A Biblioteca Mário de Andrade e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), por exemplo, estarão fechados nesta sexta-feira.

Comércio

Segundo a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), o funcionamento do comércio será normal.

INSS

As agências do INSS funcionarão normalmente nesta sexta-feira, 20. No entanto, parte dos atendimentos está sendo remoto, e os cidadãos podem buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços sempre pelo Meu INSS, também disponível como aplicativo para celular, ou, ainda, por meio do telefone 135, que funciona de segunda a sábado, de 7h às 22h. Nesta segunda-feira, 23, porém, as agências estarão fechadas, pois o INSS adiou o ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor para 23 de novembro.

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB)

Na Cetesb não haverá expediente nesta sexta-feira. Será mantido o plantão para situações de emergência, feito pelas agências ambientais e equipe de atendimento a emergências da Cetesb para reclamações da comunidade, mortandade de peixes e acidentes com produtos químicos, entre outros.

Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT)

Fechado na capital. No interior, é recomendado que o munícipe consulte diretamente o PAT da cidade.

Procon-SP

O Procon-SP informa que as audiências, setor administrativo, Ouvidoria, atendimento eletrônico assim como os Núcleos Regionais não funcionarão nesta sexta. Os postos de atendimento pessoal dentro dos Poupatempos Sé, Santo Amaro e Itaquera, assim como no posto avançado no 8º DP Brás, funcionarão normalmente por meio de agendamento. O Atendimento telefônico (151) está suspenso durante o período de quarentena. O aplicativo do Procon-SP funciona ininterruptamente para consultas e reclamações. A abertura dos Procons municipais fica a critério da administração municipal.

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano CDHU

Amanhã, dia 20 de novembro, o expediente é normal. Portanto, as gerências regionais e os postos de atendimento funcionarão normalmente, com exceção dos locais onde há feriado municipal. No sábado, não há expediente.