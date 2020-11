Brasil registra 35 mil casos e 606 novas mortes por Covid-19

Dados foram divulgados pelo CONASS através de boletim publicado às 18h desta quinta, 19

ITAWI ALBUQUERQUE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil ultrapassa marca de 1.800.000 casos de Covid-19



O Brasil registrou 35. 918 novos casos e 606 novas causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com os novos dados, o total de infectados no país desde o início da pandemia é de 5.981.767, enquanto que o número de vítimas fatais é de 168.061. As informações forma atualizadas em um boletim publicado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) divulgado às 18h desta quinta-feira, 19. Vale ressaltar que alguns estados estão vivendo um aumento no número de internações de pacientes com a doença.

Após a atualização, a taxa de letalidade da doença ficou em 2,8%, enquanto que a taxa de mortalidade aumentou para 80 a cada 100 mil habitantes. Por sua vez, taxa de incidência a cada 100 mil habitantes é de 2.846,5. São Paulo, que é um dos estados que registra aumento no número de internações, tem 1.191.290 casos e 41.074 mortes pela doença, sendo a unidade federativa mais afetada pela pandemia.