Covid-19: Brasil confirma 595 novos óbitos e ultrapassa 225 mil mortes pela doença

Dados da doença no país foram atualizados nesta segunda-feira, 1, e mostram que país tem mais de 9,2 milhões de confirmações da doença desde o início da pandemia

DENNY CESARE/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil ultrapassa os 225 mil mortos pela Covid-19



O Brasil ultrapassou nesta segunda-feira, 1º, a marca de 225 mil mortos pela Covid-19 desde o início da pandemia no país. Os dados, do Ministério da Saúde, mostram que nas últimas 24 horas mais 595 óbitos e 24.591 novos casos foram registrados, elevando o número de vítimas fatais para 225.099 e o total de contaminados para 9.229.322. Dos contaminados, 8.077.967 são considerados como recuperados e 926.256 estão em tratamento no momento. O estado com maior número de mortes continua sendo São Paulo, o mais populoso do Brasil. Ao todo, além de 53.090 mortes, o distrito acumula 1.779.722 infectados. A maior taxa de mortalidade por habitante, porém, continua sendo do Amazonas, com 199,4 mortos a cada 100 mil habitantes. A média do estado está em curva crescente e é quase o dobro do Brasil, com 107 mortes a cada 100 mil habitantes.