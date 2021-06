Covid-19: Brasil contabiliza 1.682 mortes em 24 horas; total ultrapassa os 469 mil

País tem exatos 469.388 mortes pela doença; o número de contaminações chega a 16.803.472

Mortes diárias por Covid-19 continuam alta



Segundo levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde – Conass, o Brasil registrou nas últimas 24 horas cerca de 1.682 mortes pela Covid-19, totalizando 469.388 desde o início da pandemia em março de 2020. O número de casos no mesmo período foi de 83.391, chegando ao total de 16.803.472. O Estado de São Paulo continua como o mais afetado pela doença com 3.334.364 casos e 113.441 óbitos. Nas últimas 24h foram registrados 19.733 novos casos e 514 novas mortes. O Estado de Minas Gerais é o segundo no ranking, mas não teve seus números atualizados nesta quinta-feira, 3. O Paraná aparece em terceiro com 1.108.126 casos e 26.916 mortes. De acordo com dados desta quarta do Ministério da Saúde, o país já distribuiu mais de 102 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, sendo que deste total, quase 67 mil foram aplicadas.