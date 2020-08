Covid-19: Brasil contabiliza 494 mortes e mais de 23 mil novos casos em 24 horas

País já soma 114.744 óbitos e 3.605.783 casos do novo coronavírus desde o início da pandemia

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Coronavírus já matou mais de 114 mil no Brasil



O Ministério da Saúde atualizou na tarde deste domingo, 23, os números da Covid-19 no Brasil. Nas últimas 24 horas foram contabilizadas 494 mortes, totalizando 114.744 óbitos; e 23.421 novos casos do novo coronavírus, contando 3.605.783 casos. A taxa de mortalidade está em 54,6 e a de letalidade em 3,2%. O número de recuperados da doença é de 2.739.035 e outros 752.004 seguem em recuperação.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as mortes pela doença no mundo já passam de 800 mil. Na lista dos países com maior número de mortes, os Estados Unidos lidera com 174.246, seguidos pelo Brasil, México (59.610), Índia (56.706) e Reino Unido (41.423). A China anunciou que está testando vacinas experimentais contra o novo coronavírus em grupos de alto risco desde julho, afirmou o representante da Comissão Nacional de Saúde Zheng Zhongwei, em entrevista no último sábado, 22, à televisão estatal. O objetivo é reforçar a imunidade de grupos específicos, incluindo trabalhadores da área de saúde, de supermercados, dos setores de transporte e serviços. Até agora, nenhum imunizante foi aprovado em testes finais e em larga escala.