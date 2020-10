Brasil ultrapassa marca de 155 mil mortes pela Covid-19

Nas últimas 24 horas foram registradas 566 mortes e 24.818 casos da doença no país

Rovena Rosa/Agência Brasil Mais de 500 pessoas morreram nas últimas 24 horas no país



O Brasil ultrapassou a marca de 155 mil mortes pela Covid-19 nesta quarta-feira, 21. De acordo com os dados do Ministério da Saúde foram 566 mortes e 24.818 casos foram registrados nas últimas 24 horas. No total, o Brasil já tem 155.403 óbitos e 5.298.772 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Nesse período, 4.756.489 pessoas já se recuperaram e outras 386.880 seguem em acompanhamento médico. O governo investiga outras 2.438 mortes que podem ter sido causadas pelo vírus Sars-CoV-2.

O estado de São Paulo segue em primeiro no número de contaminações. Com 1.073.261 casos, é também o estado com mais mortes (38.371). A Bahia é o segundo na lista de casos, registrando 339.215 desde março. Enquanto 7.384 pessoas foram vítimas da doença no estado. O terceiro colocado é Minas Gerais, com 340.502 casos e 8.554 mortes. O Rio de Janeiro é o segundo no número de óbitos (19.945), mas é o quarto no número de infecções (293.940). O estado do Ceará fecha o top 5 com 266.316 casos e 9.227 mortes.