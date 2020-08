Covid-19: Brasil registra 984 mortes e 44 mil novos casos em 24 horas

País já em 118.649 óbitos e 3.761.391 casos registrados desde o começo da pandemia do novo coronavírus

Paulo Carneiro/Estadão Conteúdo Covid-19 já matou mais de 118 mil brasileiros



O Ministério da Saúde atualizou na tarde desta quinta-feira, 27, os números do novo coronavírus no Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 984 mortes e 44.235 novos casos. No total, o país tem 118.649 óbitos e 3.761.391 casos registrados, com taxa de letalidade de 3,2% e mortalidade em 56,5. Segundo a pasta, 2.947.250 pessoas já se recuperaram da doença, enquanto outras 695.492 seguem em acompanhamento. O Estado de São Paulo registrou hoje mais 221 mortes e 8.318 novos casos, totalizando 29.415 mortes e 784.453 casos.

Também nesta quinta-feira, a cientista chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan, anunciou que a taxa de pessoas contaminadas necessária para atingir a imunidade de rebanho para a Covid-19 deve ser entre 65% e 70%, o que deve levar muito tempo já que somente entre 5% a 10% da população mundial foi exposto ao vírus até agora.“Nenhuma doença foi controlada somente por permitir a imunidade natural ocorrer”, declarou a cientista.

Brasil não tem casos confirmados de reinfecção do novo coronavírus

Durante uma coletiva de imprensa do Ministério da Saúde realizada no fim da tarde de ontem, o diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças não Transmissíveis DASNT/ SVS, Eduardo Marques Macário, comentou que o país não tem nenhum caso confirmado de reinfecção pela Covid-19. “Somente um caso foi confirmado em Hong Kong. No Brasil a maioria dos casos que estão sendo investigados apontam para resultados falso positivos, amostras alteradas e etc. De qualquer forma o Ministério tem acompanhado esses supostos casos junto com os laboratórios parceiros, Fiocruz, Instituto Adolfo Lutz e Instituto Carlos Chagas”, disse. A Bélgica e a Holanda também registraram reinfecções nessa semana.