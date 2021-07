Covid-19: Brasil tem mais de 108 mil casos e 1,3 mil mortes confirmadas em 24 horas

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que 548 mil óbitos foram causados pela doença desde o início da pandemia

Josué Emidio/Futura Press/Estadão Conteúdo- 01/06/2021 Brasil tem mais de 500 mil mortes confirmadas desde o início da pandemia



Dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 23, mostram que o Brasil registrou 108.732 novos casos e 1.324 novas mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o país passa a ter 19.632.443 infecções confirmadas desde o início da pandemia e 548.340 mortes. O país ainda tem 752.641 casos em acompanhamento. A região com maior taxa de mortalidade da doença é o Centro-Oeste, que tem 313,7 óbitos a cada 100 mil habitantes. O Estado com maior número de mortes, porém, é São Paulo, o mais populoso do Brasil, com 136.884 vítimas fatais da doença. Dados atualizados na última quarta-feira, 21, pela pasta da Saúde mostram que 126.661.797 doses da vacina foram aplicadas até o momento e 35 milhões de pessoas estão com a imunização completa.