Massa de ar frio pode provocar neve e sensação térmica de -25ºC no Brasil na próxima semana

Segundo os modelos numéricos analisados pela Metsul Meteorologia, o período de quarta-feira até sábado deve ser o mais gelado, com possibilidade de neve

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas Massa de ar frio vai atingir o país na próxima semana e pode provocar as temperaturas mais baixas do século



Uma massa de ar frio vai atingir o país na próxima semana e pode provocar as temperaturas mais baixas do século no Brasil, segundo a Metsul Meteorologia. Segundo os modelos numéricos analisados pelo órgão, o período de quarta-feira até sábado deve ser o mais gelado, com possibilidade de neve. O estudo ainda é preliminar e deve ser confirmado neste fim de semana, com maior proximidade da chegada da onda de frio. Segundo a Metsul, a presença de nuvens pode fazer com que algumas cidades de maior altitude tenham temperatura abaixo de zero o dia todo. As mínimas podem chegar a até 10ºC negativos no sul do Brasil. No alto do Morro da Igreja, em Santa Catarina, a 1.800 metros de altitude, a sensação térmica pode ficar entre -20ºC e -25ºC. “Urge-se às autoridades locais que reforcem com urgência as medidas de assistência à população socialmente vulnerável, especialmente diante do crescimento da população sem teto vivendo em situação de rua, uma vez que o frio terá intensidade para causar hipotermia e morte em pessoas desabrigadas”, alertou a Metsul.