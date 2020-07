Covid-19: Brasil supera 2 milhões de casos confirmados

São 2.012.151 casos confirmados de Covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde; foram 76.688 mortos desde o início da pandemia

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira (16) que o Brasil superou a marca de 2 milhões de casos confirmados da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Foram 45.403 novos registros de infecção nas últimas 24 horas – o total está em 2.012.151. Com 1.322 novos óbitos, o país tem 76.688 mortos pela doença.

O número de recuperados está em 1.296.328 – 639.135 estão em acompanhamento. A taxa de letalidade da doença está 3,8%. O estado de São Paulo ainda é o mais afetado pelo vírus desde o início da pandemia, com 402.048 casos e 19.038 mortes. Alguns estados, como Salvador e São Paulo, já consideram o adiamento de eventos como Carnaval e Ano Novo. As regiões Sudeste, Norte e Nordeste são as mais afetadas pela pandemia. São quase 35 mil mortes e 689.209 casos confirmados no Sudeste do país.

Confira a situação da Covid-19 nos estados: