Covid-19: Cidade de São Paulo vacina pessoas com 35 e 36 anos nesta semana

De acordo com a atualização da Prefeitura, grupos serão imunizados na quinta e sexta-feira; confira o calendário de vacinação na capital

O calendário de vacinação contra a Covid-19 na cidade de São Paulo foi antecipado nesta segunda-feira, 12. Com a atualização da Prefeitura, pessoas com 36 anos poderão ser imunizadas a partir desta quinta-feira, 15. Já quem tem 35 anos conseguirá receber o imunizante na sexta-feira, 16. Cerca de 300 mil cidadãos integram ambas faixas etárias na capital. A partir de hoje até quarta-feira, 14, está na mira da vacinação o grupo de 37 anos. Para receber as doses contra o coronavírus, os munícipes devem apresentar comprovante de residência na cidade e documento de identificação. Até o momento, 6.010.142 pessoas receberam a primeira dose dos imunizantes na capital, enquanto 1.770.693 tomaram a segunda dose. Além disso, 295.019 munícipes foram vacinados com a Janssen, o imunizante de dose única.

Calendário de vacinação na cidade de São Paulo:

Segunda-feira, 12, até quarta-feira, 14: 37 anos;

Quinta-feira, 15: 36 anos;

Sexta-feira, 16: 35 anos;

Sábado, 17: Repescagem de 35 a 37 anos e aplicação de segunda dose para todos os grupos.