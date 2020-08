Covid-19: Mais de 80% das vítimas em São Paulo tinham fatores de risco, diz governo

Dos 645 municípios do Estado, houve pelo menos uma pessoa infectada em 644 cidades, sendo 515 com um ou mais óbitos

FERNANDA LUZ/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O Estado de São Paulo tem 765.670 casos de Covid-19 e 28.912 óbitos



A Secretaria de Saúde do governo do Estado de São Paulo informou nesta terça-feira (25) que o Estado tem 765.670 casos de Covid-19 e 28.912 óbitos. Do total de infectados, 579.467 pessoas estão recuperadas, sendo que 86.585 foram internadas e tiveram alta hospitalar. Segundo os dados, 80,1% das vítimas fatais tinham pelo menos um fator de risco. Os principais são cardiopatia (59% dos óbitos), diabetes mellitus (43,2%), doenças neurológicas (10,8%) e renal (9,5%), pneumopatia (8,2%), obesidade (7,4%), imunodepressão (5,7%), asma (3,1%), doenças hepáticas (2,1%) e hematológica (1,9%), Síndrome de Down (0,5%), puerpério (0,1%) e gestação (0,1%).

Ainda de acordo com o levantamento, morreram mais homens do que mulheres. Foram 16.682 vítimas do sexo masculino e 12.230 do feminino. O número de mulheres infectados pelo coronavírus, no entanto, é maior do que o de homens: 403.113 contra 356.508. Em relação à faixa etária, a que registrou maior número de óbitos vai de 70 a 79 anos (7.291), seguida pelas faixas de 60 a 69 anos (6.816) e 80 e 89 anos (5.855).

O Estado de São Paulo tem atualmente 11.549 pacientes internados por Covid-19, sendo 6.459 em enfermaria e 5.090 em unidades de terapia intensiva (UTI), de acordo com dados divulgados às 10h30 de hoje. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 53,2% na Grande São Paulo e 55,2% no Estado. Dos 645 municípios, houve pelo menos uma pessoa infectada em 644 cidades, sendo 515 com um ou mais óbitos. São Paulo é o Estado com mais casos e mortes por Covid-19, seguido por Bahia (237.208 diagnósticos e 4.981 óbitos), Rio de Janeiro (211.360 diagnósticos e 15.392 óbitos) e Ceará (205.564 diagnósticos e 8.292 óbitos) em número de casos.