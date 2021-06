Covid-19: Rio de Janeiro vai vacinar todos com mais de 50 anos até a próxima semana, diz Paes

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 9, que a capital imunizará todos os moradores com idade acima de 50 anos contra a Covid-19 até a próxima semana. Com as datas atualizadas, a Prefeitura prevê que pessoas com 55 anos sejam vacinadas na quinta-feira, 10, enquanto os moradores de 54 anos devem receber a primeira dose do imunizante na sexta-feira, 11. Já no sábado, 12, está marcado o dia da repescagem para quem não pôde comparecer anteriormente.

“Aqui não paramos de agir para acelerar a vacinação. Vai aí a boa notícia. Semana que vem vamos vacinar todos com mais de 50 anos de idade! Inclusive eu serei vacinado na quinta-feira! Preparem seus braços! Parabéns e obrigado ao Ministério da Saúde, à Fiocruz e ao Instituto Butantan. Bora vacinar!”, escreveu Paes no Twitter. A próxima semana será iniciada na capital com a vacinação de quem possui 53 anos na segunda-feira, 14. Os cidadãos com 52 anos poderão tomar a primeira dose do imunizante na terça-feira, 15. A quarta-feira será reservada aos trabalhadores da educação. Na quinta-feira, 16, a vacinação do público geral será retomada com os indivíduos de 51 anos. Assim, todas as pessoas que possuem idade superior a 50 anos estarão aptas para receber a vacina contra a Covid-19 na sexta-feira, 18, e no sábado, 19.