Covid-19: Saiba quantas doses pediátricas da vacina cada Estado recebeu

Ministério da Saúde também antecipou a chegada de mais um lote com 1,2 milhão de vacinas

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Vacina contra a Covid-19 já está sendo aplicada em crianças em alguns Estados



A remessa de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer que será aplicada em crianças de 5 a 11 anos chegou ao Brasil na última na última quinta-feira, 13, e o Ministério da Saúde agilizou a distribuição para todos os Estados e o Distrito Federal. A orientação é que o municípios siga uma ordem de prioridades e comece a vacinação em crianças com comorbidades, deficiências permanentes e indígenas. A imunização não é obrigatória e, para a criança receber o imunizante, é necessária a autorização dos pais ou responsáveis. Em alguns Estados, a vacinação das crianças já começou neste sábado, 15. Para evitar a falta de vacina, o Ministério da Saúde antecipou a chegada de mais um lote de doses pediátricas da Pfizer e, com isso, o Brasil deve receber uma nova remessa com 1,2 milhão de doses neste domingo, 16. Também foi divulgada a quantidade de vacinas que cada região do país recebeu. Confira: