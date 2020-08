Covid-19: São Paulo registra 416 mortes e mais de 8 mil novos casos em 24 horas

Número total de óbitos é de 27.315, o de casos confirmados é de 514.989

EFE/ Fernando Bizerra Mortos no estado de São Paulo já passam de 27 mil



Nas últimas 24 horas o estado de São Paulo somou 416 mortes e 8.865 novos casos de Covid-19. É a sétima vez, desde o início da pandemia, que o estado ultrapassou a marca de 400 mortes provocadas pelo novo coronavírus em um único dia. Nesse momento, o número total de óbitos é de 27.315 e o de infectados é de 514.989, 82.216 desses em internação. O número de mortes e de casos costuma ser maiores às ças-feiras porque há um represamento de dados nos finais de semana. O recorde de mortes em um único dia em São Paulo ocorreu no dia , quando foram notificados 455 óbitos.

Naquela ocasião, o governo paulista disse que o recorde tinha sido resultado de um acúmulo provocado por mudanças no sistema de contabilização de casos pelo Ministério da Saúde, que passou a incluir, recentemente, casos confirmados por meio de diagnóstico por imagem (tomografia) ou por análise clínica. Antes eram computados apenas os casos e mortes confirmados por meio de testes. Segundo os dados da Secretaria de Saúde, há 12.291 pacientes internados em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, sendo 5.278 deles em estado grave. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) no estado está em 57,4%.

*Com Agência Brasil