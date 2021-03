Covid-19: São Paulo registra mais de 5 milhões de vacinas aplicadas

No total, cerca de 1,2 milhões de pessoas já receberam duas doses de imunizantes; estado sofre com alta de casos e internações, registrando 92,3% de ocupação dos leitos de UTI

ANTONIO MOLINA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Do total de vacinas aplicadas, 3.730.091 são relativas à primeira dose e 1.279.431 à segunda etapa de imunização



Nesta quarta-feira, 24, São Paulo ultrapassou a marca de cinco milhões de vacinas distribuídas à população, registrando a aplicação de 5.009.522 de doses. Delas, 3.730.091 são relativas à primeira etapa de imunização e 1.279.431 à segunda – sendo este o número correspondente à quantidade de cidadãos que já completaram o esquema vacinal no estado, tomando duas doses de vacina. Ainda nesta tarde, o governador João Doria (PSDB) anunciou a antecipação da imunização do público de 69 a 71 anos, marcada para iniciar no dia 26 de março. Além disso, também foi divulgado o calendário de vacinação referente aos profissionais de Educação e Segurança, que poderão tomar as doses a partir do próximo mês.

A situação de São Paulo não foge à regra vivenciada no Brasil, que enfrenta a pior fase da pandemia. Nesta semana, a taxa de ocupação em leitos de UTI atingiu 91,7% na Grande São Paulo e 92,3% no estado, com 12.442 pacientes internados para tratamento intensivo apresentando quadros mais grave da doença. Outros 17.350 estão em enfermarias. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, nesta terça-feira, 23, o estado acumula 2.332.043 casos de Covid-19 e 68.623 mortes causadas por complicações da doença.