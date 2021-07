Covid-19: São Paulo ultrapassa marca de 70% da população vacinada com ao menos uma dose

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, apenas 23,7% da população já foi totalmente imunizada, o que reforça a orientação para que as pessoas completem seu esquema vacinal

ALEX DE JESUS/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO Capital está aplicando as vacinas da Pfizer, da Janssen, da AstraZeneca e a CoronaVac



A prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou nesta quinta-feira, 15, que a capital paulista ultrapassou a marca de 70% da população vacinada contra a Covid-19 com ao menos uma dose. Segundo o Vacinômetro, 70,4% dos 9.230.227 moradores de São Paulo com idade superior a 18 anos (ou seja, 6.498.646 pessoas) já receberam ao menos a primeira dose do imunizante. A estatística contempla os vacinados que receberam a vacina da Janssen, aplicada em dose única. “Com mais de 70% da população adulta com pelo menos uma dose de vacina, nós já superamos o Reino Unido”, comemorou Edson Aparecido, secretário municipal de Saúde. “E mais importante, este número já reflete de forma positiva na ocupação dos hospitais.” De acordo com a SMS, São Paulo tem 54,66% dos leitos de UTI ocupados e 37,34% dos de enfermaria. Por outro lado, a prefeitura salienta que “não significa que a pandemia esteja controlada” e que “é fundamental que as pessoas elegíveis à segunda dose completem o esquema vacinal o quanto antes”. Até o momento, 23,7% da população já foi completamente imunizada.