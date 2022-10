PRF realiza Operação Eleições 2022 e atende denúncias de crimes eleitorais pelo 191

Ação visa fiscalizar, principalmente, veículos de transporte de passageiros

Divulgação/PRF Operação Eleições 2022 segue até domingo, 30, dia do segundo turno do pleito



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará até o próximo domingo, 30, dia do segundo turno do pleito, a Operação Eleições 2022. A ação visa no policiamento e fiscalização para combater crimes eleitorais, principalmente com a fiscalização de veículos de transporte de passageiros. Inclusive, a corporação vai atender denúncias por meio do telefone 191. “Para esta etapa da operação, o número 191, principal telefone de contato da população com a PRF, terá foco, além das finalidades usuais, no recebimento de denúncias de crimes eleitorais. Além disso, o recém-lançado aplicativo PRF Brasil também estará à disposição para o recebimento de denúncias de delitos dessa natureza, entre outros serviços já prestados”, informou em nota.