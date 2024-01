Criança de seis anos é morta com tiro no rosto em discussão de trânsito

A polícia está investigando o caso e busca pelos responsáveis

Uma tragédia abalou a família de Melissa Maria, uma criança de apenas 6 anos que foi morta com um tiro no rosto. O avô da menina descreveu a situação como desoladora e afirmou que Melissa era uma criança amorosa. O velório e o enterro da criança aconteceram nesta segunda-feira, 22, no Cemitério Municipal de Raposos, região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o pai da menina, no domingo, 21, ele estava na BR-381, sentido Belo Horizonte, quando se envolveu em uma discussão no trânsito após receber uma fechada. O motorista do outro veículo teria ficado nervoso e feito gestos obscenos. Em seguida, o suspeito parou o carro ao lado da família e um dos ocupantes efetuou um disparo que atingiu Melissa, que estava no banco de trás. O pai então dirigiu até uma avenida e pediu ajuda para uma equipe da Polícia Militar, que levou a criança para o hospital. Infelizmente, Melissa não resistiu aos ferimentos. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime. A polícia continua investigando o caso e busca por informações que possam levar à identificação e captura dos responsáveis pelo trágico acontecimento.