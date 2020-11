Criança de seis anos é socorrida após cair de prédio em São Paulo

Queda ocorreu no bairro de Vila Tiradentes, Zona Oeste da capital; polícia não informou altura da qual criança caiu, mas ela foi socorrida para o Hospital Universitário da cidade

Google Street View/Reprodução/26.11.2020 Caso foi registrado próximo à divisa com Osasco



Uma criança de seis anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros após cair de um prédio no bairro de Vila Tiradentes, na Zona Oeste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 26. Quatro viaturas da corporação foram enviadas ao local, na Rua Coronel Paulo Soares de Moura, próximo à divisa da capital com o município de Osasco, por volta das 8h30 e encaminharam a menina para o Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP), também na Zona Oeste. O estado de saúde da criança não foi informado pelo HU, mas ela continua internada no hospital.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso é investigado pelo 75ª Distrito Policial, do bairro de Jardim Arpoador, que analisa as circunstâncias do fato. O Conselho Tutelar também foi acionado para analisar possíveis responsabilidades pelo acidente. A menina estaria dormindo quando a mãe dela desceu até a portaria do prédio, deixando-a sozinha. O andar do qual a criança caiu não foi detalhado pela polícia, mas estima-se que ela tenha caído de uma altura de até 10 metros.