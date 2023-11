Criança que brincava de pique-esconde é resgatada pelos Bombeiros após ficar presa em máquina de lavar

Eletrodoméstico foi desmontado e a criança foi resgatada sem ferimentos; caso ocorreu em Cristalina, no interior de Goiás

Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás Criança se escondeu dentro de máquina de lavar



Um caso inusitado ocorreu em Cristalina, no interior de Goiás, na última sexta-feira, 24. Uma criança brincava de pique-esconde quando ficou presa dentro uma máquina de lavar. Segundo o Corpo de Bombeiros, os familiares até tentaram tirar o menino de dentro do aparelho, mas não tiveram sucesso. Foi então que a corporação foi acionada. Para conseguir resgatar a criança, foi necessário desmontar o equipamento. De acordo com os Bombeiros, os agentes retiraram a tampa superior. O trabalho foi bem-sucedido e a criança foi resgatada sem ferimentos.